Более 40 пострадавших: жуткие последствия удара по Харькову

Последствия атаки

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Россияне ударили по Харькову вечером. Число пострадавших увеличилось.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Количество пострадавших в результате вечернего удара по Харькову возросло до 45. 31 человек получил острую реакцию на стресс. 14 человек получили ранения разной степени тяжести. 5 человек госпитализированы в больницы», — написал он.

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Кроме того, среди пострадавших двое детей и беременная женщина. Для помощи пострадавшим в Харькове было задействовано 13 бригад экстренной медицинской помощи.

По данным ГСЧС, в результате массированного удара дронами по Харькову были разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры и повреждены автомобили.

Напомним, что вечером вторника, 29 апреля, враг атаковал Харьков ударными дронами. В городе были слышны взрывы.