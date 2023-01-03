Более 40 "прилетов" в трех громадах: россияне обстреляли железнодорожный вокзал в Сумской области

В ОВА рассказали о ситуации на приграничных территориях Сумской области по состоянию на утро 3 января.

Оккупанты продолжают обстреливать Сумщину. Вчера вечером, 2 января, около 23 часов россияне из САУ обстреляли Краснопольскую громаду. Были зафиксированы 5 "прилетов" в район железнодорожного вокзала.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Кроме этого, после 2:00 часов ночи, 3 января, враг дважды обстрелял из артиллерии Середино-Будскую громаду. В общей сложности было 38 "прилетов". Последствия уточняются.

"После 8 часов утра, россияне открывали огонь по Шалыгинской громаде из зенитных установок. Было 3 очереди", — проинформировал Живицкий.

Обстрелы Сумщины

Российские военные почти ежедневно атакуют приграничные регионы Сумской области со своей территории. Как правило, в результате этих обстрелов страдают инфраструктура и гражданские люди.

Накануне, 2 января, россияне нанесли 70 ударов по приграничью из разных видов вооружения. В результате обстрела повреждена школа, линия электропередач, уничтожен автомобиль УАЗ.