Более 40% тяжелораненых и убитых: на Харьковщине ВСУ "покошмарили" подразделения "вагнеровцев"

Украинские защитники за прошедшие сутки изрядно "насыпали" подразделениям одной "частной военной компании".

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности, в населенном пункте Александровка Харьковской области, понесут существенные потери. Отдельные подразделения насчитывают более 40 процентов тяжелоранеными и убитыми. Тела многих погибших не идентифицируются и считаются как пропавшие без вести", Генштаб.

Ранее Алексей Арестович заявил о кардинальных переменах на фронте.

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