Более 40% тяжелораненых и убитых: на Харьковщине ВСУ "покошмарили" подразделения "вагнеровцев"

В Харьковской области продолжаются боевые действия.
Украинские защитники за прошедшие сутки изрядно "насыпали" подразделениям одной "частной военной компании".
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"Частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности, в населенном пункте Александровка Харьковской области, понесут существенные потери. Отдельные подразделения насчитывают более 40 процентов тяжелоранеными и убитыми. Тела многих погибших не идентифицируются и считаются как пропавшие без вести", Генштаб.
Ранее Алексей Арестович заявил о кардинальных переменах на фронте.
Читайте также:
- Хорошие новости с фронта есть, но их сообщит Зеленский: Арестович заинтриговал украинцев
- Наши военные во многих направлениях — абсолютные молодцы: Зеленский рассказал о "жестоком противостоянии" на фронте
- Продвигаются вперед, освобождая населенные пункты: Пентагон подтвердил успешность контрнаступления ВСУ на юге