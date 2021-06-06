Более 40 тысяч прививок в сутки: в Украине растет количество желающих вакцинироваться от коронавируса

Вторую дозу вакцины получили уже более 146 000 человек.

В Украине в течение суток 5 июня сделали 40101 прививку от коронавируса, из них первую дозу ввели 39229 лицам, вторую — 872.

Об этом заявляет пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Отмечается, что с начала прививочной кампании привито 1216602 лица, однако получили две дозы только 146 664 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 1363264 прививки", — говорится в сообщении Минздрава.

5 июня в Украине иммунизацию проводили 327 мобильных бригад и в 418 пунктах вакцинации. По состоянию на 6 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 640 914 человек.

Отметим, в выходные 5 — 6 июня в Украине работают Центры вакцинации против коронавируса, где вакцинируют тех людей, которые записались на прививку через приложение "Дія" или контакт-центр МЗ. На процедуру приглашают с помощью смс-сообщения. Те люди, которые не получили сообщение, также могут прийти и стать в общую очередь. Как и прежде приоритет отдается пожилым людям.

Прививки можно получить уже сегодня:

Киев, на базе Международного выставочного центра,

Львов, на базе стадиона "Арена Львов",

Одесса, на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, СОШ "Крымская",

Тернополь на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко,

Полтава на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого,

Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант",

Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь",

Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета,

Верхние Плавные Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат".

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