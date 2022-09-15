Более 40% украинцев остались без работы из-за войны: что сейчас происходит на рынке труда

Сейчас работает и получает зарплату в полном объеме каждый пятый украинец.

Более 40% украинцев потеряли работу из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас каждый пятый — 22,7% — работает и получает зарплату в полном объеме.

Об этом свидетельствует исследование кадрового портала grc.ua.

При этом часть тех, кто сейчас работает, получала неполную заработную плату с начала войны, но сейчас компания вернула докризисную сумму компенсации. Есть случаи задержки заработной платы.

Утратили работу из-за прекращения деятельности компании 19% опрошенных. Еще почти 11% украинцев остались без работы из-за того, что их должности сократили. Каждый десятый – 11,3% – потерял работу вследствие переезда.

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Не потеряли работу, однако подверглись снижению заработной платы 22,5% респондентов.

Еще 2,7% опрошенных сейчас находятся либо в безвозмездном отпуске, либо приостановили трудовые отношения из-за того, что компания временно прекратила свою деятельность.

Совсем небольшая доля – 1,4% – украинцев не побоялась в период кризиса уволиться по собственной инициативе из-за того, что компании не выплачивали им заработную плату.

52,3% опрошенных отметили, что уже сейчас находятся в активном поиске работы. Еще 16% респондентов планируют искать новую работу в ближайшее время.

В опросе приняли участие 2600 украинцев, работников компаний разных отраслей во всех регионах Украины.

Напомним, в Минфине сообщили, какой будет "минималка" с 1 января.

Сколько денег безработные получают от государства и есть ли работа для украинцев? Юлия Жовтяк в ТСН

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