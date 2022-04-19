Более 400 человек, переживших изнасилование оккупантами в Украине, анонимно обратились за помощью: как это сделать

Более 400 человек, переживших изнасилование оккупантами в Украине, анонимно обратились за помощью: как это сделать

Большинство звонков от жителей освобожденных городов в Киевской области – Бучи, Ирпеня, Гостомеля.

С 01 апреля при поддержке ЮНИСЕФ в Украине начала свою работу специальная телефонная линия Уполномоченного по оказанию психологической помощи. На линии работают пять профессиональных психологов.

Об этом сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, за две недели работы на линию обратилось более 400 человек. Большинство звонков от жителей освобожденных городов в Киевской области – Бучи, Ирпеня, Гостомеля.

"Люди обращаются за помощью преимущественно в связи с половыми преступлениями, пытками и издевательствами как в отношении их самих, так и в отношении близких лиц, в частности детей. Каждое обращение – это ужасный рассказ изуродованной жизни и беспрецедентной жестокости рашистских оккупантов. Количество обращений о психологической помощи каждый день растет", — сообщила Денисова.

Сейчас вместе с ЮНИСЕФ прорабатывается возможность привлечения к работе телефонной линии врача-психиатра.

Если вы или ваши родные нуждаются в помощи психолога, обращайтесь по телефону +380 (66) 037 97 08 (в мессенджеры или по телефону). Помощь полностью конфиденциальная.

Напомним, всю Киевскую область, находившуюся под временной российской оккупацией, уволили Вооруженные силы Украины. Когда украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины . Русские грабили дома людей и устраивали там беспорядки, жгли дома и автомобили, морили голодом мирных граждан, пытали их, убивали и насиловали. Только в Буче Киевской области оккупанты зверски убили не менее 300 гражданских людей.