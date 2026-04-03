- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3980
- Время на прочтение
- 2 мин
Более 400 дронов и угроза ракетного удара: Воздушные силы предупредили о взлете бомбардировщиков РФ
В украинском небе зафиксировано рекордное количество враждебных БпЛА, а стратегическая авиация РФ вышла на пределы возможных пусков.
Российские оккупанты начали масштабную атаку на Украину, задействовав сотни беспилотников и стратегическую авиацию.
Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает «РБК-Украина».
Угроза ракетного удара
По данным Воздушных сил, зафиксирован взлет российских стратегических бомбардировщиков.
«Есть информация о том, что были подняты в небо бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Если будут пуски и ракеты появляться, то обязательно об этом сообщим», — отметил Юрий Игнат.
Рекордное количество БпЛА
Ситуация с беспилотниками остается напряженной. Количество выявленных целей стремительно растет: по состоянию на 07:00 было зафиксировано около 240 дронов. К настоящему времени их количество уже превысило 400.
Направления движения и опасность
Большая группа БПЛА продолжает движение из Сумской области в южном направлении. В настоящее время высокая активность вражеских беспилотников фиксируется в следующих регионах:
Кировоградская область;
Винницкая область;
Черкасская область.
Также сообщается о новых пусках по разным направлениям. Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Советуем следить за официальными обновлениями Воздушных сил в реальном времени.
Напомним, российские оккупационные войска с ночи 3 апреля совершают очередную масштабную комбинированную атаку по территории Украины с применением ракетного вооружения и дронов. Об этом ранее сообщили воздушные силы. Военные рассказали об обстреле Харькова, а также Днепропетровской и Запорожской областей баллистическими ракетами. Кроме того, с утра в воздушное пространство Украины с юга и севера начали заходить группы враждебных беспилотников.