Более 400 дронов и угроза ракетного удара: Воздушные силы предупредили о взлете бомбардировщиков РФ

Российские оккупанты начали масштабную атаку на Украину, задействовав сотни беспилотников и стратегическую авиацию.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает «РБК-Украина».

Угроза ракетного удара

По данным Воздушных сил, зафиксирован взлет российских стратегических бомбардировщиков.

«Есть информация о том, что были подняты в небо бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Если будут пуски и ракеты появляться, то обязательно об этом сообщим», — отметил Юрий Игнат.

Рекордное количество БпЛА

Ситуация с беспилотниками остается напряженной. Количество выявленных целей стремительно растет: по состоянию на 07:00 было зафиксировано около 240 дронов. К настоящему времени их количество уже превысило 400.

Направления движения и опасность

Большая группа БПЛА продолжает движение из Сумской области в южном направлении. В настоящее время высокая активность вражеских беспилотников фиксируется в следующих регионах:

Кировоградская область;

Винницкая область;

Черкасская область.

Также сообщается о новых пусках по разным направлениям. Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Советуем следить за официальными обновлениями Воздушных сил в реальном времени.

Напомним, российские оккупационные войска с ночи 3 апреля совершают очередную масштабную комбинированную атаку по территории Украины с применением ракетного вооружения и дронов. Об этом ранее сообщили воздушные силы. Военные рассказали об обстреле Харькова, а также Днепропетровской и Запорожской областей баллистическими ракетами. Кроме того, с утра в воздушное пространство Украины с юга и севера начали заходить группы враждебных беспилотников.