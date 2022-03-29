Более 50 общин за считанные дни перешли от УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины, еще 100 — в процессе

Митрополит Эпифаний также призвал общины продолжать переходить в Православную церковь Украины.
Более 50 церковных общин перешли из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Еще около 100 общин находятся в процессе перехода.
Об этом в эфире телемарафона сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний.
"За последние дни мы видим начало волны переходов общин со стороны РПЦ в ПЦУ. И в течение почти нескольких дней мы уже оформили более 50 переходов. Сейчас мы говорим, что около 100 общин определились, они уже в процессе перехода", — отметил предстоятель.
Митрополит Эпифаний также призвал общины продолжать переходить в Православную церковь Украины.
"Призываю в дальнейшем сообщества московского патриархата принимать соответствующие решения, не молчать, а приобщаться к признанной Православной церкви", — подчеркнул он.
Напомним, с начала полномасштабной войны России против Украины от атак захватчиков уже пострадали, по меньшей мере, 59 культовых сооружений в восьми областях.
Читайте также: