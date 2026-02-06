Более 50 тысяч энергетиков и тепловиков восстанавливают инфраструктуру: правительство анонсировало выплаты и новые меры

Энергетика / © Associated Press

Более 50 тысяч энергетиков и тепловиков по всей стране вовлечены в ремонт и восстановление энергетической инфраструктуры. Для этих специалистов правительство вводит дополнительные выплаты.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмигаль во время Форума прифронтовых городов и общин в Харькове.

По его словам, энергетики и тепловики будут получать по 20 тысяч гривен ежемесячно за январь, февраль и март в качестве поддержки за работу в сложных условиях.

Также Украина увеличивает импорт электроэнергии из Европы и достигла рекордных объемов поставок. В то же время, более 30 стран оказывают помощь оборудованием — генераторами, трансформаторами и когенерационными установками.

Отдельно действуют программы поддержки для населения, бизнеса и ОСМД, в частности, программа «СветДОМ» и льготные кредиты для установления альтернативных источников энергии.

Кроме того, правительство реализует проект строительства защитных сооружений для энергообъектов в регионах прифронтовых. На это направлено 6 млрд гривен, сейчас строятся укрытия для десятков критических элементов инфраструктуры.

Также более 2,5 млрд гривен выделено на закупку мощных генераторов для общин, которые больше всего страдают от атак.

