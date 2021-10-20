Более 500 рестораторов и шеф-поваров со всех уголков Украины съехались на форум в Киев Новости компаний

Более 500 рестораторов и шеф-поваров со всех уголков Украины съехались на форум в Киев Новости компаний

Мастер-классы для участников METRO Chef Forum провели мишленовские повара из трех европейских стран.

Во вторник, 19 октября, в Киеве состоялся форум представителей гостинично-ресторанного бизнеса, который традиционно организовала компания METRO Украина, которая во времена коронакризиса продолжает поддерживать HoReCa-индустрии в Украине, помогая предпринимателям в финансовых, юридических вопросах и предоставляя бесплатные цифровые решения для облегчения ведения их бизнеса.

О целях и задачах METRO Chef Forum рассказала генеральный директор сети Елена Вдовиченко. По ее словам, основная цель форума — собрать представителей HoReCa-индустрии (гостинично-ресторанного бизнеса) для обсуждения важных вопросов дальнейшего развития.

"Основная цель нашего мероприятия — создание инновационной коммуникационной платформы, где мы, как международная компания, можем поделиться новыми решениями для украинского HoReCa-индустрии", — подчеркнула Елена Вдовиченко.

Гендиректор сети METRO Украины отметила, что HoReCa-индустрия является стратегическим партнером для компании во всем мире, поэтому происходит ее поддержка и на рынке Украины.

"Во время "ковида", когда был период локдауну, наши клиенты гостинично-ресторанной сферы имели финансовые сложности. И мы показали себя как надежного партнера для наших клиентов. Кроме обеспечения качественными продуктами по оптовым ценам, мы помогаем им также и с финансовой точки зрения, предлагая реструктуризацию кредитной задолженности и помогаем эффективно вести бизнес, бесплатно предоставляя им digital-инструменты для облегчения операционной деятельности", — подчеркнула она.

Как отметила Елена Вдовиченко, важным направлением поддержки является развитие профессиональной экспертизы HoReCa-клиентов, в частности с помощью образовательных мероприятий для шефов и владельцев ресторанного бизнеса. Собственно ее проявлением стал METRO Chef Forum, который в 2021 году проводится уже второй раз.

Участниками этого мероприятия стали более 500 рестораторов и шеф-поваров со всех уголков Украины. Во время теоретического блока на форуме о тонкостях управленческих аспектов ведения ресторанного бизнеса рассказывали эксперты ресторанного бизнеса, а дополнили теорию практические мастер-классы от украинских и европейских боссов, среди которых были три мишленовские шефы из Австрии, Франции и Португалии, что сотрудничают с METRO в этих странах.

По словам Елены Вдовиченко, такие форумы вдохновляют компанию на дальнейшее развитие и совершенствование, чтобы стать еще более эффективным и полезным партнером для своих клиентов.

"Важным аспектом этого мероприятия является то, что мы получаем вдохновение на работу в следующем году. То есть мы слушаем наших клиентов, что им нужно, где мы можем еще помочь, чтобы HoReCa-индустрия продолжала развиваться в целом в нашей стране", — сказала Елена Вдовиченко.

Справка:

METRO Украина вышла на украинский рынок в 2003 году. Сейчас компания управляет 23 классическими центрами оптовой торговли METRO Cash & Carry в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Мариуполе и Житомире; и тремя магазинами смарт-формата в Тернополе, Луцке и Чернигове.

За более чем 17 лет деятельности в Украине METRO Cash & Carry инвестировала в национальную экономику более 600 млн евро.

Объем продаж компании METRO Украина за 2019/2020 финансовый год (октябрь 2019 — сентябрь 2020) составил 754 млн евро.

METRO Украина входит в состав METRO. Дополнительная информация: www.metro.ua.

METRO — это ведущая международная торговая оптовая компания, специализирующаяся на обслуживании гостиниц, ресторанов и служб кейтеринга (HoReCa), а также частных предпринимателей — владельцев заведений розничной торговли. Обслуживая более 16 млн клиентов в мире, компания обеспечивает их качественными товарами как непосредственно в крупных торговых центрах, так и онлайн, с профессиональной доставкой.

Кроме этого, METRO помогает своим клиентам развивать бизнес и повышать конкурентоспособность, предлагая им современные digital-инструменты, призванные развивать и совершенствовать сферу гостеприимства в каждой стране присутствия компании.

Устойчивое развитие является одним из ключевых факторов успешного бизнеса METRO: уже 7 лет подряд компания входит в мировое индекса устойчивого развития Dow Jones Sustainability Index.

Компания представлена в 34 странах и предоставляет рабочие места более 97 тысячам работников.

Объем продаж METRO в 2019/2020 финансовом году составил 25,6 млрд евро. Дополнительная информация: www.metroag.de.

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