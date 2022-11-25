Более 6 млн абонентов в Украине отключают от электроснабжения: Зеленский назвал самые проблемные регионы

Со среды, когда российские террористы атаковали ракетными ударами украинскую энергетическую инфраструктуру, удалось вдвое уменьшить количество домов украинцев, в которых отключают электричество для стабилизации системы.

Об этом говорил президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении в пятницу, 25 ноября.

По его словам, по состоянию на этот вечер отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве. В общей сложности — более шести миллионов абонентов. В то же время, на вечер среды было отключено почти 12 млн абонентов.

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“Больше всего проблем сейчас именно в столице, а также в Киевской области, в Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской областях. Пожалуйста, во всех регионах нужно по-прежнему бережно потреблять электричество. Если у вас нет отключения, это не значит, что проблема уже решена. Если есть электричество, это не значит, что можно сразу включать несколько мощных электроприборов”, — обратился президент к украинцам.

Зеленский подчеркнул, что каждый вечер фиксируются скачки потребления, которые вызывают увеличение аварийных отключений.

"Сейчас по-прежнему нужно беречь энергию", — подчеркнул он.

Зеленский обратился с срочной просьбой ко всем украинцам

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что компания обеспечивает возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину объемом 500 мВт, однако для этого необходим специальный механизм, который сейчас разрабатывается.

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