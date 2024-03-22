Более 60 "Шахедов" и почти 90 ракет: Зеленский рассказал о массированном ударе по Украине (видео)

Ночью против 22 марта Российская Федерация нанесла массированный удар по Украине. Оккупанты применили более 60 беспилотников и почти 90 ракет разных типов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Цели российских террористов мир видит максимально четко: электростанции и линии снабжения энергией, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Россия воюет против обычной жизни людей. Мои соболезнования семьям и близким погибших от этого террора", — подчеркнул глава государства.

По словам президента, в населенных пунктах, которые ночью атаковали россияне, уже работают необходимые службы. Над ликвидацией последствий работают спасатели, энергетики, областные и местные власти, полицейские, коммунальные предприятия.

"Продолжается восстановление поставок электричества. Харьков и область, Запорожье, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесщина, Хмельницкий и область, Винницкая, Франковщина – повсюду, где это нужно, с ночи продолжаются восстановительные работы", — рассказал Зеленский.

Он в очередной раз отметил важность помощи Украине с вооружением. В частности, Украина нуждается в системах ПВО.

"У российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству. У "Шахедов" нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений. Системы "Петриот" должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и плотины. Жизнь должна быть защищена от этих изуверов из Москвы", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на массированную ракетную атаку и ушибы беспилотников по Украине ночью 22 марта. Он заявил, что в Украине нуждается больше ПВО/ПРО.

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