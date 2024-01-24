Более 600 километров в тылу врага: в ГУР рассказали подробности уничтожения трех российских бомбардировщиков

В последнем бою его подразделение обезвредило три вражеских самолета ТУ-22, бомбивших Украину.

Чтобы уничтожить российские бомбардировщики, украинские разведчики преодолели пешком более 600 километров по территории противника.

Об этом сообщает ГУР.

Получили важнейшую задачу – остановить многочисленные авиаудары по мирным городам Украины. Задание выполнили. Однако для Олега Бабия – командира, прикрывавшего уход своих, оно оказалось последним.

Герой Украины полковник Олег Бабий был разведчиком, который с начала войны активно участвовал в уничтожении российских оккупационных войск.

С первых дней широкомасштабного вторжения россиян организовывал и осуществлял спецоперации на временно оккупированных территориях Украины и на территории противника, действительно изменивших ход этой войны.

На его счету — девять успешных разведывательных выходов в тыл противника, двенадцать специальных мероприятий по организации и обеспечению движения сопротивления на ТОТ и в тылу противника. Выявление до 70 важных стратегических объектов противника: командных пунктов, военной техники, инженерно-фортификационного оборудования. Информация о них использовалась ВСУ для планирования операций по увольнению ТОТ и нанесению огневого поражения по важным враждебным целям.

Благодаря успешному выполнению задач группой полковника Бабия удалось дезорганизовать логистику окупантов, уничтожить его важные объекты и элементы критической инфраструктуры. Целые подразделения российских оккупационных войск теряли боеспособность, систему управления войсками и оружием, терпели нарушение коммуникации, а затем и несли потери оперативности во взаимодействии со своим тылом.

Последняя успешно выполненная задача группы разведчиков Олега Бабия – уничтожение и выведение из строя трех российских бомбардировщиков ТУ-22М3, значительно нарушило планы военно-политического руководства России по нанесению ракетных ударов по территории Украины и фактически полностью дестабилизировало работу аэродромов и пунктов базирования дальней авиации.

Очевидно, что это нанесло большой экономический ущерб стране агрессору и спровоцировало панические настроения среди местного населения и военнослужащих РФ, ведь силы и средства специальных служб России были рассеяны. И не стоит забывать еще об одном – вред для имиджа так называемой «непобедимости» армии РФ и «героичности» ее военно-политического руководства.

Да, август 2023-го. В составе разведывательной группы Олег Бабий преодолел пешком более 600 км по территории противника, чтобы выполнить специальную боевую задачу – остановить террористические авиационные бомбардировки россиянами мирных украинских городов.

Пробравшись в глубокий тыл противника, задачу разведчики выполнили – уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3 и еще два вывели из строя, однако и сами понесли непоправимые потери. Возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, разведывательная группа полковника Олега Бабия попала в засаду и вступила в неравное сражение с российскими захватчиками.

В этом бою, 30 августа 2023 года, прикрывая уход своих боевых собратьев, украинский разведчик подполковник Олег Бабий получил смертельное ранение и погиб.

За свой героический подвиг Олег Бабий награжден званием Героя Украины с присвоением ордена «Золотая звезда». Посмертно.

У Героя осталась жена и двое маленьких детей. Младшей дочери на время смерти отца исполнилось всего год.

Напомним, 19 августа неизвестный беспилотник нанес удар по военному аэродрому "Сольцы" в Новгородской области РФ. В результате атаки там загорелся бомбардировщик Ту-22М3.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источники в украинской разведке сообщили, что атаку по аэродрому в Сольцах устроили дроны ГУР. Источники в разведке рассказали, что удалось уничтожить бомбардировщик Ту-22 М3 и повредить еще два самолета.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Российский аэродром атаковали какртонные дроны! В Москве – тоже горячо!

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