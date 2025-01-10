Более 600 обысков одновременно: полиция начала спецоперацию по перекрытию каналов для уклонистов

Мероприятия продолжаются по всем областям Украины.

Полиция совершает масштабные следственные действия по всей Украине по организации незаконных каналов переправки мужчин через границу.

Об этом идет речь в сообщении Национальной полиции.

"Более 600 одновременных обысков осуществляют оперативники ДСР и следователи Нацполиции, и это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу", — уточнили в ведомстве.

Речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска.

"По имеющимся данным, этими маршрутами дельцы помогли в пересечении сотням военнообязанных. Мероприятия продолжаются по всем областям Украины", — отмечают в полиции.

Детали спецоперации обещают обнародовать после завершения всех следственных действий.

Напомним, ранее на украинско-словацкой границе разоблачили двух мужчин, пытавшихся обойти закон, выдавая себя за работников железной дороги. Ради этого они одели спецодежду со светоотражающими жилетами, взяли с собой кирку и лопату и молча двигались вдоль железнодорожных путей в направлении границы.