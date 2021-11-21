Более 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой: врач предупредила о смертельной угрозе пропуска COVID-прививки

Более 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой: врач предупредила о смертельной угрозе пропуска COVID-прививки

Если человек получил первую дозу и через полгода столкнулся с COVID-19, вероятнее всего, у него будут такие же риски, как у невакцинированного.

Сейчас более 600 тысяч украинцев, по данным Минздрава, еще не дошли по своей второй дозе вакцины против коронавируса, несмотря на то, что время ее введения уже пришло. Но пропуск прививки может привести к тому, что эффект первой дозы исчезает уже через месяц, и соответственно, риски тяжелого течения COVID-19 и смерти возрастают.

Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии НУО имени П. Шупика Татьяна Бондаренко в комментарии OBOZREVATEL.

По ее словам, если человек получил только первую дозу вакцины и раньше не болел коронавирусом, уровень антител стремительно падает примерно через месяц. Врач уточнила, если не поддерживать уровень антител, вакцина "сработает вхолостую".

"После первой дозы антитела выработались, но через некоторое время они утилизируются и выводятся из организма. Уровень иммуноглобулинов G в среднем начинает уменьшаться через 3-4 недели., от выводных систем организма, но в среднем – это месяц", – объяснила медик.

Специалист подчеркнула, что если человек не успел сделать вторую дозу вовремя, ее необходимо сделать как можно быстрее.

"Пусть это будет с небольшой отсрочкой, но вторая доза обязательно должна быть. Лучше всего сделать вторую дозу как можно быстрее по истечении срока. Если человек "проснулся" через два месяца, через три, пусть все равно вводит вторую дозу", — посоветовала Татьяна Бондаренко. .

Кроме того, он добавил, если человек получил первую дозу и через полгода столкнулся с коронавирусной инфекцией, то, скорее всего, у него будет такой же риск, как у непривитого.

"Если он столкнется через месяц или два, возможно, какая-то защита еще и будет. Но прогнозировать никто не сможет. Это гадание на кофейной гуще", — подчеркнула Бондаренко.