Более 7 часов без света: в Yasno рассказали об отключении в Киеве и Днепре

Отключение света / © УНИАН

В украинской энергосистеме сохраняется критическая ситуация после последних обстрелов. Энергетики пока не могут обеспечить стабильное электроснабжение из-за значительных повреждений инфраструктуры и пиковой нагрузки на сети.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

«Ситуация по Киеву остается очень сложной, продолжаются экстренные отключения. Графики так же бездействуют. В Днепровском и Деснянском районе чуть более 40 тыс. клиентов остаются без подключения после последнего обстрела», — отметил Сергей Коваленко.

По его словам, в Днепре дефицит мощности вынуждает энергетиков применять до 4,5 очередей отключений одновременно. Это приводит к тому, что промежутки без электроэнергии в рамках графиков могут занять более 7 часов подряд. Имеющиеся технические ограничения сетей не позволяют увеличить объемы снабжения света жителям города.

«Мы уже прошли больше половины зимы. По прогнозам, морозы будут постепенно спадать, и это должно облегчить ситуацию. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуться к стабильности», — подытожил гендиректор.

Что известно о ситуации со светом

Напомним, ночью 20 января российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву.

После этой атаки пол Киева осталось без отопления. В столице не действуют графики отключения света.

Виталий Кличко заявил, что город покинул 600 тыс. человек, и призвал киевлян, имеющих такую возможность, также уехать.

В ДТЭК объяснили, почему Киев до сих пор без графиков и что происходит с электросетью столицы сейчас.

По распоряжению «Укрэнерго», завтра, 22 января, во всех областях Украины снова будут отключать свет.