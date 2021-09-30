За сутки 29 сентября провакцинировано 126 003 человека.
По состоянию на 30 сентября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено 12 617 990 прививок. Более 7 миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19.
Об этом сообщает Минздрав.
"126 003 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 30 сентября 2021 года. Одну дозу получили 73 816 человек, полностью иммунизированы — 52 187 человек. С начала прививочной кампании привито 7 000 535 человек, из них получили одну дозу — 7 000 533 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 617 457 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 617 990 прививок", — говорится в сообщении.
В течение суток работали:
- 915 мобильных бригад;
- 3 029 пунктов прививки;
- 348 центров вакцинации.
Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.
25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.