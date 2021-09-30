Более 7 миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19

Более 7 миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19

За сутки 29 сентября провакцинировано 126 003 человека.

По состоянию на 30 сентября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено 12 617 990 прививок. Более 7 миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав.

"126 003 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 30 сентября 2021 года. Одну дозу получили 73 816 человек, полностью иммунизированы — 52 187 человек. С начала прививочной кампании привито 7 000 535 человек, из них получили одну дозу — 7 000 533 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 617 457 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 617 990 прививок", — говорится в сообщении.

В течение суток работали:

915 мобильных бригад;

3 029 пунктов прививки;

348 центров вакцинации.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

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