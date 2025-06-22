Более 70 ножевых ранений: в Запорожье мужчина из-за ревности убил девушку

Мужчина задержан / © Associated Press

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Правоохранители задержали на Закарпатье жителя Запорожья, подозреваемого в умышленном убийстве. По данным следствия, мужчина нанес более 70 ножевых ранений своей девушке во время ссоры.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции Запорожской области.

По данным следствия, между подозреваемым и его девушкой произошел спор, в ходе которого житель Запорожья нанес ей более 70 ножевых ранений

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«В отделение полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что его племянник во время ссоры ударил свою девушку ножом. сообщении. В доме правоохранители обнаружили тело местной 22-летней жительницы с множественными колото-резаными ранениями. После совершенного подозреваемый осознал последствия своих действий и бежал в Закарпатскую область», — говорится в сообщении.

Правоохранители в сотрудничестве с пограничниками задержали фигуранта дела на железнодорожном вокзале Рахова Закарпатской области и вернули в Запорожье.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Если его вину докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на Сумщине ревнивец зарезал свою жену, а затем покончил с собой.

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