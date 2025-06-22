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- Украина
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Более 70 ножевых ранений: в Запорожье мужчина из-за ревности убил девушку
Злоумышленник после совершенного скрылся в другую область — пытался избежать ответственности.
Правоохранители задержали на Закарпатье жителя Запорожья, подозреваемого в умышленном убийстве. По данным следствия, мужчина нанес более 70 ножевых ранений своей девушке во время ссоры.
Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции Запорожской области.
По данным следствия, между подозреваемым и его девушкой произошел спор, в ходе которого житель Запорожья нанес ей более 70 ножевых ранений
«В отделение полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что его племянник во время ссоры ударил свою девушку ножом. сообщении. В доме правоохранители обнаружили тело местной 22-летней жительницы с множественными колото-резаными ранениями. После совершенного подозреваемый осознал последствия своих действий и бежал в Закарпатскую область», — говорится в сообщении.
Правоохранители в сотрудничестве с пограничниками задержали фигуранта дела на железнодорожном вокзале Рахова Закарпатской области и вернули в Запорожье.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Если его вину докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, на Сумщине ревнивец зарезал свою жену, а затем покончил с собой.