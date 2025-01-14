Более 70 пострадавших в результате массового отравления в лицее Ровно: полицейские выясняют причины

В одном из лицеев Ровенщины 10 января несколько учеников младших классов пожаловались на нарушения пищеварения, после чего медсестра оказала им помощь. По факту отравления проводится проверка.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

"По состоянию на 13 января, известно о 72 лицеистах, у которых выявили такие же симптомы", – говорится в сообщении.

О данном факте было уведомлено управление образования Ровенского городского совета. К расследованию присоединились профильные службы, в частности Ровенская областная санитарно-эпидемиологическая станция.

После проверки будет решаться вопрос о возможном возбуждении уголовного производства.

Напомним, в одной из Киевщины разразился образовательный скандал Там местные власти подписали приказ о продлении зимних каникул и последующем переводе детей на онлайн-обучение якобы из-за нехватки средств.

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