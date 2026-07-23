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Более 70 тысяч семей остались без света после удара РФ: что известно
Из-за вражеской атаки на энергообъект более 70 тысяч потребителей на Черниговщине остались без света.
Из-за российских обстрелов 23 июля поврежден энергообъект. Более 70 тысяч семей в Чернигове, а также Черниговском и Корюковском районах остались без света.
Об этом сообщили в АО «Черниговоблэнерго».
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По информации энергетиков, аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация безопасности в регионе.
«Энергетики приступят к выполнению восстановительных работ, как только позволит ситуация безопасности», — подчеркнули в компании.
Специалисты оценивают масштабы повреждений и готовят необходимое оборудование для ликвидации последствий обстрела.
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Напомним, россияне попали по жилому району и проспекту в Запорожье, есть 14 пострадавших, среди них ребенок в тяжелом состоянии.
Также российские оккупационные войска нанесли очередной удар по топливной инфраструктуре Житомирщины, атаковав объект в Житомире, где спасатели уже локализовали пожар.
К слову, автозаправочные станции теперь не работают во время воздушной тревоги в Коростенском районе на севере Житомирской области.