Более 70 тысяч семей остались без света после удара РФ: что известно

Отключение света / © Associated Press

Реклама

Из-за российских обстрелов 23 июля поврежден энергообъект. Более 70 тысяч семей в Чернигове, а также Черниговском и Корюковском районах остались без света.

Об этом сообщили в АО «Черниговоблэнерго».

Отключение света на Черниговщине — что известно

По информации энергетиков, аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация безопасности в регионе.

Реклама

«Энергетики приступят к выполнению восстановительных работ, как только позволит ситуация безопасности», — подчеркнули в компании.

Специалисты оценивают масштабы повреждений и готовят необходимое оборудование для ликвидации последствий обстрела.

Война в Украине — последние новости

Напомним, россияне попали по жилому району и проспекту в Запорожье, есть 14 пострадавших, среди них ребенок в тяжелом состоянии.

Также российские оккупационные войска нанесли очередной удар по топливной инфраструктуре Житомирщины, атаковав объект в Житомире, где спасатели уже локализовали пожар.

Реклама

К слову, автозаправочные станции теперь не работают во время воздушной тревоги в Коростенском районе на севере Житомирской области.

Новости партнеров