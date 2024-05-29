Сколько украинцев безосновательно получили статус "в розыске": в Минобороны шокировали цифрой

Военнообязанным посоветовали повторно авторизироваться в приложении “Резерв+”, чтобы увидеть свой обновленный статус.
Благодаря мобильному приложению "Резерв+", в котором военнообязанные могут обновить свои персональные данные, было обнаружено, что в реестре "Оберіг" 710 000 граждан без юридических оснований получили статус "в розыске".
Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
По ее словам, статус "в розыске" появлялся в случае, если человек нарушал правила военного учета — например, игнорировал "повестки", ТЦК обращался в Национальную полицию. Но фактически, отметила Черногоренко, количество подобных обращений составляет около 25%.
“Согласно законодательству такой “розыск” имел свои сроки. Ведь до 19 мая административное взыскание могло быть наложено не позднее двух месяцев со дня нарушения правил военного учета. Сейчас этот срок – 3 месяца со дня обнаружения, но не позднее одного года со дня совершения. Так, статус "в розыске", безосновательно получили многие военнослужащие, данные которых не были оцифрованы своевременно", — говорится в сообщении заместителя министра.
Екатерина Черногоренко сообщила, что цифровая команда Минобороны исправила ошибку. При этом для снятия с "розыска" в ТЦК обращаться не нужно, а достаточно повторно авторизироваться в приложении, чтобы увидеть свой обновленный статус.
“К сожалению, в государственных реестрах действительно много ошибок по причине человеческого фактора. А без "Резерв+" исправить их было бы почти невозможно", — подчеркнула она.
Напомним, в приложении для военнообязанных "Резерв+" 18 июня появится QR-код. Это позволит использовать электронные данные при мобилизации в качестве полноценного военного учетного документа и заменит бумажные версии.
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