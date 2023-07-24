Более 8 миллионов – на опасный жир и соки: в Ровно разразился скандал с закупками

В Ровно выясняют эффективно ли и законно ли чиновники использовали более 8 миллионов гривен. Эти деньги выделили в прошлом году на закупку продуктов в пункты несокрушимости на случай вероятного блекаута.

Корреспондентка ТСН Анна Махно рассказала подробно.

"С плесенью, кусками, в пакетах. Это жир, который закупили, чтобы кормить ровенчан в вероятный блекаут. 10 с половиной тонн за миллион 200 тысяч гривен. Эти фото ТСН получила из собственных источников. Самым увидеть этот жир пока нельзя – он под арестом полиции. И именно с него начались проверки закупок продуктов для .

Комиссия по проверке

"Что это за жир, какая торговая марка, чтобы мы могли сравнить цены, адекватно там заплатили за один килограмм или нет и в результате оказалось, что нам предоставить нечего", — говорит руководитель ГА "За честный тендер" Мирослава Примак.

И тогда за проверку взялась служба аудита. Признаются, когда взглянули на смалец, были ошеломлены: упакован ненадлежащим образом, не идентифицирован. В ящиках, в целлофановых пакетах.



В комиссию присоединили специалистов Госпродпотребслужбы. Сделавшие вывод.

"Жиры животные некачественные и опасные", – сообщил Анатолий Карпьюк, руководитель управления западного офиса Госаудитслужбы Ровенщины.



Когда начали искать, кто поставил такой продукт, выяснили, что жир купили у ФЛП. А тот приобрел его у другого предпринимателя, который якобы закупил его на заводах. Но там, как выяснилось, об этом не знали.

А что касается соков за более двух миллионов?

Но вопрос у аудиторов не только к жиру, но и к сокам, закупленным более чем на 2 миллиона 100 тысяч гривен.



Как стало известно, литр сока на заводе стоит 20 гривен, а купили его по 40. Потому что хотели "как лучше", объясняют в департаменте. Мол, из-за поставщика было удобнее и быстрее.

Недоверием аудиторов в департаменте крайне недовольны и уже судятся с судом. В то же время полиция начала свое расследование.

Если найдут виновных, то им грозит до 8 лет за решеткой. Что же делать с испорченным жиром и тоном подгнившей свеклы, которую предприниматель обещал заменить. В Департаменте экономического развития еще решают. но планировали их также отправить на восток.

Напомним, волна возмущения скандальными закупками из соцсетей досталась и верхушке власти. В Парламенте пригрозили, что могут ограничить распоряжение средствами на местах. Ко всем представителям местных властей в Украине обратился и президент Зеленский.

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