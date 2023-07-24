Более 8 миллионов – на опасный жир и соки: в Ровно разразился скандал с закупками

Специалисты, когда принялись за проверки закупок, были ошеломлены.
В Ровно выясняют эффективно ли и законно ли чиновники использовали более 8 миллионов гривен. Эти деньги выделили в прошлом году на закупку продуктов в пункты несокрушимости на случай вероятного блекаута.
Корреспондентка ТСН Анна Махно рассказала подробно.
"С плесенью, кусками, в пакетах. Это жир, который закупили, чтобы кормить ровенчан в вероятный блекаут. 10 с половиной тонн за миллион 200 тысяч гривен. Эти фото ТСН получила из собственных источников. Самым увидеть этот жир пока нельзя – он под арестом полиции. И именно с него начались проверки закупок продуктов для .
Комиссия по проверке
"Что это за жир, какая торговая марка, чтобы мы могли сравнить цены, адекватно там заплатили за один килограмм или нет и в результате оказалось, что нам предоставить нечего", — говорит руководитель ГА "За честный тендер" Мирослава Примак.
И тогда за проверку взялась служба аудита. Признаются, когда взглянули на смалец, были ошеломлены: упакован ненадлежащим образом, не идентифицирован. В ящиках, в целлофановых пакетах.
В комиссию присоединили специалистов Госпродпотребслужбы. Сделавшие вывод.
"Жиры животные некачественные и опасные", – сообщил Анатолий Карпьюк, руководитель управления западного офиса Госаудитслужбы Ровенщины.
Когда начали искать, кто поставил такой продукт, выяснили, что жир купили у ФЛП. А тот приобрел его у другого предпринимателя, который якобы закупил его на заводах. Но там, как выяснилось, об этом не знали.
А что касается соков за более двух миллионов?
Но вопрос у аудиторов не только к жиру, но и к сокам, закупленным более чем на 2 миллиона 100 тысяч гривен.
Как стало известно, литр сока на заводе стоит 20 гривен, а купили его по 40. Потому что хотели "как лучше", объясняют в департаменте. Мол, из-за поставщика было удобнее и быстрее.
Недоверием аудиторов в департаменте крайне недовольны и уже судятся с судом. В то же время полиция начала свое расследование.
Если найдут виновных, то им грозит до 8 лет за решеткой. Что же делать с испорченным жиром и тоном подгнившей свеклы, которую предприниматель обещал заменить. В Департаменте экономического развития еще решают. но планировали их также отправить на восток.
Напомним, волна возмущения скандальными закупками из соцсетей досталась и верхушке власти. В Парламенте пригрозили, что могут ограничить распоряжение средствами на местах. Ко всем представителям местных властей в Украине обратился и президент Зеленский.
Читайте также:
- Миллион гривен на медали: в Ивано-Франковске потратят кучу бюджетных средств на "рыцарские" награды (фото)
- Коррупционные скандалы с нардепами в Украине: кто уже попал под следствие
- В Киеве обнаружены многомиллионные убытки во время реконструкции Почтовой площади