Более 80 "прилетов": враг продолжает беспощадно обстреливать Сумщину

Стала известна ситуация на приграничных территориях Сумской области по состоянию на 21.00 22 февраля 2023 года.
В течение дня враг совершил обстрелы 6 территориальных громад области: Эсманьской, Белопольской, Юнаковской, Краснопольской, Новослободской, Хотинской.
Об этом пишет Сумская ОВА в социальных сетях.
Было зафиксировано более 89 «прилетов»: 80 минометных «прилетов», 8 прилетов из артиллерии и 1 с помощью противотанковой управляемой ракеты.
- В 13.30 с территории России выпущена противотанковая управляемая ракета вблизи села Водологи Хотинской громады. В результате попадания по гражданскому автомобилю «Газель» по развозу хлеба водитель и пассажир получили ранения. Им была оказана медицинская помощь.
- Эсманьская громада: в течение дня россияне били из минометов – 40 «прилетов». В результате минометного обстрела в 11.05 повреждена дорога, админздание частного предприятия и 2 жилых дома в с. Сопич.
- Белопольская громада: с 09.48 совершен минометный обстрел села Рыжевка — 3 прилета. В результате обстрела поврежден один жилой дом. Обстрел села продолжился с 15.15-3 «прилета». Повреждения получили еще 3 частных жилых дома. Также 7 мин прилетело по другому населенному пункту общины.
- Юношеская громада: враг гатив по территории общины из САУ – 8 «прилетов».
- Краснопольская громада: был минометный обстрел после 12.00 — 3 «прилета».
- Новослободская громада: зафиксированы минометные обстрелы общины – всего 22 «прилета».
Заметим, ранее в Сумской ОВА опровергли информацию о том, что вблизи границы Украины у границ этой области россияне сконцентрировали большую группировку войск.
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