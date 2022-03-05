Более 80% украинцев уверены в победе Украины над Россией – соцопрос

Более 80% украинцев уверены в победе Украины над Россией – соцопрос

Главным залогом победы называют мощь Вооруженных сил Украины.

82% украинцев уверены в способности отразить наступление России, свидетельствуют результаты социологического опроса исследовательской компании Gradus Research.

Не уверены в этом только 8% опрошенных. Главным залогом победы называют мощь Вооруженных сил Украины (63%), также называют сплоченность украинского общества и военную помощь западных стран.