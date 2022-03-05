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Более 80% украинцев уверены в победе Украины над Россией – соцопрос

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Более 80% украинцев уверены в победе Украины над Россией – соцопрос

Associated Press

Главным залогом победы называют мощь Вооруженных сил Украины.

82% украинцев уверены в способности отразить наступление России, свидетельствуют результаты социологического опроса исследовательской компании Gradus Research.

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Не уверены в этом только 8% опрошенных. Главным залогом победы называют мощь Вооруженных сил Украины (63%), также называют сплоченность украинского общества и военную помощь западных стран.

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  • 27% опрошенных говорят, что после начала войны их образ жизни кардинально изменился. Основные переживания украинцев на начало марта связаны с безопасностью близких.
  • 27% опрошенных говорят, что после начала войны их образ жизни кардинально изменился. Основные переживания украинцев на начало марта связаны с безопасностью близких.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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