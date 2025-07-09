Более 800 единиц техники для ВСУ: как фонд «Надежда», Валерий Дубиль и Вита Присяжнюк укрепляют украинский фронт

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В частности, подразделения ВСУ, разведки, Нацпола, пограничников получили 82 современных мощных РЭБ-системы с иммерсионной системой охлаждения и высоким диапазоном частот. Это критически важная техника, без которой сегодня не происходит ни один выезд на позиции или эвакуация.

Для обеспечения связи и стабильной работы волонтеры «Надежды» передали военным комплекты Starlink, зарядные станции, генераторы, мощные повербанки и комплекты оптоволокна. Для фронтовой медицины – аппараты EasyPulse, которые помогают запускать сердце в самых экстремальных условиях, подогреватель крови, монитор пациента и портативный гемоконтроль. Для разведки и безопасности – десятки дронов с комплектами аккумуляторов, станции управления, бинокль ночного видения и шлем с камерой. Также передали электроскутеры для мобильности, автомобиль, компьютеры и технику для обустройства пунктов управления.

«Мы не просто передаем технику — мы ясно понимаем, куда и зачем она должна ехать. Потому что вовремя доставлена зарядная станция или РЭБ — чья-то спасенная жизнь. Мы на связи с каждым подразделением, с каждым медиком мы всегда спрашиваем: что нужно именно сейчас? Получаем запрос и сразу ищем возможность помочь», - отметил Валерий Дубиль.

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В фонде подчеркивают: за каждой поездкой большая командная работа, точное планирование и постоянное взаимодействие как с партнерами, так и с военными на местах.

«Мы работаем каждый день – с партнерами, с волонтерами, с донорами. Это общая большая работа. Мы не устаем, потому что имеем для чего и ради кого работать», — добавляет Вита Присяжнюк.

Поддержка фонда поступает непосредственно в воинские части, подразделения тактической медицины и эвакуации, пункты управления и позиции на передовой. Военные отмечают: техника, передаваемая фондом, критически важна.

"Ваши генераторы - это свет, когда его нет. Ваши EasyPulse - это шанс, когда останавливается сердце", - говорит военный медик из Донетчины.

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С начала полномасштабного вторжения Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» совместно с меценатами и партнерами провел более 270 гуманитарных миссий, преодолев более 300 тысяч километров. И эта работа продолжается: фонд продолжает свою миссию — спасать жизнь.