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Более 8000 альтернативных окон от благотворительной организации Insulate Ukraine Актуально

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Более 8000 альтернативных окон от благотворительной организации Insulate Ukraine

Благотворительная организация Insulate Ukraine помогает украинцам восстанавливать разрушенные дома / Фото: Facebook-страница Insulate Ukraine

Волонтеры помогают восстанавливать поврежденные во время российского вторжения дома украинских граждан.

Российское вторжение в Украину привело к тому, что, по приблизительным оценкам, почти 6 миллионов украинских граждан вынуждены были покинуть свои дома и стать внутренне перемещенными лицами, а более 200 тысяч домов были повреждены.

Благотворительная организация Insulate Ukraine стремится помочь украинцам, чьи дома пострадали от обстрелов.

Волонтеры меняют поврежденные окна на небьющиеся и удерживающие тепло в помещениях с использованием переработанного пластика. Это делает дома теплыми, легкими и пригодными для проживания, что особенно важно с приходом зимы.

Установка альтернативного окна бюджетнее и стоит всего 15 долларов. Insulate Ukraine устанавливает окна бесплатно всем гражданам Украины.

Дополнительную информацию можно получить, посетив сайт благотворительной организации.

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Дата публикации
Просмотры
223
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