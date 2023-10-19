Более 8000 альтернативных окон от благотворительной организации Insulate Ukraine

Российское вторжение в Украину привело к тому, что, по приблизительным оценкам, почти 6 миллионов украинских граждан вынуждены были покинуть свои дома и стать внутренне перемещенными лицами, а более 200 тысяч домов были повреждены.

Благотворительная организация Insulate Ukraine стремится помочь украинцам, чьи дома пострадали от обстрелов.

Волонтеры меняют поврежденные окна на небьющиеся и удерживающие тепло в помещениях с использованием переработанного пластика. Это делает дома теплыми, легкими и пригодными для проживания, что особенно важно с приходом зимы.

Установка альтернативного окна бюджетнее и стоит всего 15 долларов. Insulate Ukraine устанавливает окна бесплатно всем гражданам Украины.

Дополнительную информацию можно получить, посетив сайт благотворительной организации.

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