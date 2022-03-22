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Более 82,5 тысяч кв.км территорий в Украине нуждаются в разминировании — Ассоциация саперов

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Более 82,5 тысяч кв.км территорий в Украине нуждаются в разминировании — Ассоциация саперов

Операция объединенных сил / Facebook

Эта тяжесть также ляжет на плечи украинцев.

С началом широкомасштабной войны РФ против Украины специалисты Ассоциации саперов Украины вместе с оператором противоминной деятельности Demining Solutions занимаются подсчетами территорий, загрязненных взрывоопасными предметами.

Об этом говорится на странице ОО "Ассоциация саперов Украины".

Все данные обрабатываются на основе открытых источников информации с помощью специального геоинформационного программного обеспечения.

По состоянию на 21 марта 2022 года ориентировочная общая площадь опасных территорий Украины, подлежащая разминированию, составляет не менее 82 525 км2.

Напомним, что пиротехники Харькова продолжают разминировать боеприпасы кафиров.

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