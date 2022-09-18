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Более 90% потерь: ВСУ "расформировывают" подразделения ВС РФ один за другим и даже воинские части

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Более 90% потерь: ВСУ "расформировывают" подразделения ВС РФ один за другим и даже воинские части

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В России благодаря ВСУ расформировуют подразделение за подразделением.

Все из-за потерь, ранений и дезиртирства оккупантов, пришедших воевать в составе этих подразделений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Как сообщает Генштаб, во время отступления оккупантов из Харьковской области, подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота вооруженных сил РФ потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.

Также 64 отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и освобожденными в результате отказа от участия в боевых действиях. Технику бригады передают подразделениям пограничной службы ФСБ Российской Федерации, а воинскую часть готовят к расформированию.

"Значительные потери терпят оккупанты при попытках штурма Сил обороны на Авдеевском направлении. По имеющейся информации, в лечебные учреждения ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск. Оккупационные власти любым способом пытаются восстановить боеспособность подразделений, потерь", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что под Изюмом нашли убитых украинских военных, у которых были связаны руки.

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