Более длительный отпуск и увеличение выплат: что обещают военным в новом законе о мобилизации

С конца мая украинские военные смогут претендовать и на ощутимую помощь от государства.

Более длительный отпуск, увеличение выплат и новые вознаграждения — все перечисленное действительно предусматривает новый закон о мобилизации. Уже 18 мая он вступит в силу, и всем украинцам стоит знать, какие нововведения он предусматривает.

Кто из военных сможет получить сертификат на собственное авто, кто в 2024 будет получать дополнительные 100 тысяч гривен, сколько получают военные в тылу и на фронте, а также — какие новые выплаты ввели в Минобороны — смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Какие нововведения ожидают военных

В Минобороны представили новые плюшки для военных. В рамках нового закона о мобилизации, который вступит в силу уже 18 мая, правительство планирует множество нововведений, которые должны понравиться не только желающим присоединиться к ВСУ, но и профессиональным военным.

Закон о мобилизации предусматривает следующие меры мотивации для военных:

сохранение денежного довольствия на протяжении всего срока непрерывного пребывания на лечении в учреждениях здравоохранения и в отпуске для лечения за военнослужащими, выведенными за штат в связи с потребностью в длительном лечении;

выплаты документально подтвержденных командировочных расходов, на питание и финансирование других собственных потребностей, таких как суточные расходы в связи с командировкой;

время пребывания в отпусках по уходу за ребенком засчитывается в срок выслуги в воинском звании;

ежегодный основной отпуск предоставляется частями в течение календарного года и основная непрерывная часть будет составлять не менее 15 календарных дней;

дополнительный отпуск 90 календарных дней без разделения на части после освобождения из плена с сохранением денежного довольствия;

за нахождение непосредственно в районах боевых действий во время действия военного положения — учет в выслугу лет одного месяца службы за три месяца.

И это далеко не все. С конца мая украинские военные смогут претендовать и на другую ощутимую помощь от государства.

помощь с покупкой авто и даже квартиры.

сертификат на покупку транспортного средства размером 150 000 грн, которые можно получить в течение трех месяцев с даты заключения контракта;

в случае заключения первого контракта военнослужащие будут иметь право на компенсацию 50% от первого взноса по ипотечному жилищному кредиту, дополнительно 100 000 грн после первого года военной службы, и еще 100 000 грн после второго;

военнослужащим и их супругам или супругам не будут начислять проценты за пользование кредитом, штрафные санкции, пеню за невыполнение обязательств перед банками и другими организациями (исключение составят кредиты на автомобили и недвижимость).

Увеличение выплат

Обновили в Минобороны и некоторые выплаты как награду военным. Следовательно, единовременная денежная помощь при заключении контракта 2024 года составляет: рядовой состав — 24 224 грн, сержантский и старшинский состав — 27 252 грн, офицерский состав — 30 280 грн. В

военнослужащий, воюющий непосредственно на линии столкновения, будет получать 20 100 гривен основного денежного довольствия, а также 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях и 70 тысяч гривен за каждые 30 дней на линии боевого столкновения. Дополнительные выплаты получат инструкторы в учебных центрах ВСУ и курсанты.

Дополнительное вознаграждение инструкторам учебных центров – 15 000 – 30 000 гривен.

Вознаграждение курсантам за особенности обучения во время военного положения (особого периода) — 2 350 гривен.

Размер выплаты в случае плена или пропаже без вести — 100 000 гривен.

Таким образом, как заявляют в Минобороны, обычный пехотинец в ВСУ теперь сможет получить до 190 тысяч зарплат, а офицеры еще больше.

Обновили в Минобороны и прайс за уничтоженную русскую технику. На самом деле, список довольно длинный, даже глаза разбегаются. Например, за уничтоженный танк военный сможет получить более 48 тысяч гривен, за РСЗО – чуть больше 60 тысяч, а за боевой самолет – аж 121 тысячу.

Наибольшую выплату могут начислить за уничтожение корабля 1 ранга — за это капнет на карточку 243 тысячи 600 гривен. Вроде бы неплохо, однако в Черноморском флоте РФ таких кораблей осталось и так немного. Можно будет получить за точные выстрелы по рашистам и дополнительный отпуск, но не больше 15 дней.

Но с наградами за успешные стачки не все так просто. В Минобороны уточняют, что уничтожение техники бойца нужно обязательно подтвердить: как минимум это должен сделать командир в журнале, а лучше всего – этому должно быть видео или фото подтверждения.

Об этом подробнее в эфире телемарафона исповедовал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"Чтобы получить эти деньги, нужно, чтобы в журнале боевых действий была запись, чтобы было донесение. И желательно, чтобы была фото- или видеофиксация. Учитывая, что сейчас ведется современная высокотехнологичная война и практически на каждом командном пункте есть картинка из беспилотника с поля боя, это не должно быть большой проблемой", - говорится в сообщении.

В минобороны утверждают, что новые выплаты должны обеспечить не только достойное денежное вознаграждение для украинского воина, но и мотивировать новобранцев идти в Силы обороны. Еще в марте 2024 года в ведомстве говорили, что тратят львиную долю бюджета именно на зарплату военным.

"Бюджет Минобороны 2024 года условно можно разбить на три крупных пакета. Поэтому первый и самый большой — это денежное довольствие и боевые выплаты. В 2024 году на это выделено ассигнование в сумме 862,6 миллиарда гривен, что составляет более 70% бюджета МОУ. Этот блок включает денежное довольствие военных, выплаты погибшим, выплаты за ранения, за пребывание на первой и на второй линии боевого столкновения, питание личного состава, вещное обеспечение, вознаграждение за уничтоженную технику ", — указано в сообщении.

Напомним, Министерство обороны разработало онлайн-калькулятор, с помощью которого военнослужащие и их родственники смогут рассчитать их денежное довольствие в зависимости от видов выплат.

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