Более двух месяцев борьбы за жизнь: в результате обстрела Харькова в больнице скончался полковник полиции

Полковнику полиции было всего 47 лет.

В результате российского ракетного обстрела Харькова скончался полковник полиции Игорь Иванчишин, получив тяжелое ранение.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"Более двух месяцев врачи боролись за жизнь полицейского, но сегодня его сердце остановилось... Полковнику полиции навсегда останется 47 лет. Навсегда в строю…", — говорится в сообщении.

В ГУНП в Харьковской области напомнили, что 1 ноября в результате ракетного удара по Харькову пострадали 36 полицейских. На месте погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, а еще один полицейский, Александр Ковтун, скончался в больнице от тяжелейших ранений. Среди пострадавших был и начальник Управления кадрового обеспечения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Игорь Иванчишин, которого с многочисленными травмами госпитализировали.

У него осталась жена и 24-летний сын.

Напомним, 1 ноября, зафиксирован вражеский "прилет" в Харькове.

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