Более двух третей украинцев поддерживают равные права для ЛГБТ — опрос

Процент поддержки прав ЛГБТ за год вырос на 2%.

67% граждан Украины поддерживают мнение, что представители ЛГБТ должны иметь равные права с другими украинцами.

Соответствующий опрос был проведен Киевским международным институтом социологии ( КМИС ).

Сообщается, что процент поддержки за год вырос на 2%. В то же время противники равных прав для ЛГБТ осталось столько же, сколько в прошлом году – 26%.

Даже среди негативно относящихся к представителям ЛГБТ 47% считают, что они имеют право на уровне со всеми правами.

В то же время 39% выступают против права партнерства с возможностью усыновления, в то время как 28% поддерживают такую возможность.

На вопрос о регистрации партнерства для представителей ЛГБТ 54% ответили либо "да", либо "безразлично", что преобладает количество противников.

Среди категории тех, кому вообще безразлично ЛГБТ людей, 30% поддерживают регистрируемое партнерство, а 40% ответили, что им безразлично.

Опрос проводился с 26 мая по 5 июня по телефону. В нем приняли участие 2013 респондентов, проживающих во всех регионах Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные угрожают сжечь дом матери украинского военного, участника ЛГБТ+ сообщества бойцов Павла Лагойды, пока защитник воюет на фронте.

Кроме того, мы ранее информировали, что в начале марта в Верховную Раду был внесен законопроект о гражданских партнерствах, который позволит регистрировать однополые партнерства.

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