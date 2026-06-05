Более месяца на Ровненщине искали 15-летнего подростка: чем все закончилось

Полиция / © npu.gov.ua

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В Ровненском районе завершились масштабные поиски 15-летнего парня, пропавшего месяц назад. Его тело без признаков жизни обнаружили в лесном массиве.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Ровненской области.

По словам полицейских, подростка непрерывно разыскивали с 5 мая ювенальные полицейские, оперативники, кинологи, нацгвардейцы, спасатели, лесники и местные жители.

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«Также использовали квадрокоптеры и анализировали десятки часов записей камер системы „Безопасный город“. К сожалению, чуда не произошло. Сегодня, 5 июня, около 17:15 в лесном массиве возле села Новая Любомирка местная жительница обнаружила тело подростка», — отметили в полиции.

Также там добавили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что погибшим является 15-летний житель села Александрия. Парень отошел от дома примерно на 8 километров и совершил самоубийство.

Следов насильственной смерти на теле подростка специалисты не обнаружили. Его направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить окончательную причину смерти. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства этой трагедии.

Напомним, в Киеве начато расследование масштабного ДТП на Чоколовском бульваре, которое унесло жизни четырех человек, в том числе 12-летнего ребенка.

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