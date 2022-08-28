Более миллиона бойцов для отражения агрессии: эксперт спрогнозировал, какой будет будущая украинская армия

Узаконивание службы в резерве позволит Украине эффективно справляться с агрессорами с востока или севера.

Численность украинских вооруженных сил должна значительно увеличиться в послевоенный период.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, во время противостояния российской агрессии ВСУ испытывают большое количество образцов оружия. Это позволит после войны принять решение, что мы покупаем, а что нет, и какую чисельность армии мы будем содержать.

"Думаю, что на 360 тысячах мы вряд ли остановимся. Скорее всего, после войны будет принято решение об увеличении армии хотя бы тысяч до 400, возможно, даже до 450”, — отметил он.

Военный эксперт также предположил возможность узаконивания службы в резерве, что приведет к тому, что в Украине будет трехэтапная военная подготовка.

"Это будут действующие Вооруженные силы в мирное время, резервная армия и мобилизационный резерв. Это три компонента, которые будут гарантировать, что Украина за 72 часа разворачивает миллион или 1 400 тысяч бойцов для отражения любой агрессии: с севера или с востока”, — подчеркнул он.

Напомним, ранее американский генерал выразил мнение, что российская армия была хорошим войском, но оказалась совсем не готова к войне против Украины.

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