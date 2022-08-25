Более миллиона гривен как рукой сняло: экстрасенс "нагрел" жительницу Тернопольщины

В Тернопольской области женщина за разговоры с экстрасенсом заплатила 1 млн. 300 тыс. грн.

Потерпевшая хотела избавиться от жизненных проблем, однако стала жертвой мошенников.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

По данным следствия, жительница Почаева в социальных сетях увидела объявление о помощи экстрасенсов. Женщина решила обратиться туда. За один разговор, который длился 20 минут, потерпевшая платила 60 тыс. грн.

В общей сложности на разговоры с экстрасенсом женщина потратила более 1 млн 300 тыс. грн — все сбережения своей семьи.

Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители открыли производство по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса.

Напомним, в Киеве разоблачен загримированный мошенник, он снимал миллионные суммы с банковских счетов.

Читайте также: