Более миллиона гривен как рукой сняло: экстрасенс "нагрел" жительницу Тернопольщины

В Тернопольской области женщина за разговоры с экстрасенсом заплатила 1 млн. 300 тыс. грн.
Потерпевшая хотела избавиться от жизненных проблем, однако стала жертвой мошенников.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
По данным следствия, жительница Почаева в социальных сетях увидела объявление о помощи экстрасенсов. Женщина решила обратиться туда. За один разговор, который длился 20 минут, потерпевшая платила 60 тыс. грн.
В общей сложности на разговоры с экстрасенсом женщина потратила более 1 млн 300 тыс. грн — все сбережения своей семьи.
Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители открыли производство по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса.
Напомним, в Киеве разоблачен загримированный мошенник, он снимал миллионные суммы с банковских счетов.
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