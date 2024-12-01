Более миллиона украинцев хотят получить тысячу от Зеленского: как оформить и куда потратить

Деньги можно получить в течение 10 дней после оформления заявки.

С 1 декабря 2024 года в Украине стартовала программа "Зимової єПідтримки", согласно которой каждый украинец, в том числе и дети, имеют возможность получить тысячу гривен для оплаты услуг и товаров, программа инициирована президентом Владимиром Зеленским.

За пол дня от старта программы более миллиона граждан уже подали заявки в приложении "Дія" на получение "Зимової єПідтримки", более 150 тысяч – заявки на детей.

Подробнее о старте зимней поддержки – читайте в материале от ТСН.ua.

"Зимова єПідтримка"

В октябре президент Зеленский анонсировал новую программу зимней поддержки семей, согласно которой каждый украинец и украинка смогут получить тысячу гривен на оплату товаров и услуг.

"Я поручил правительству ввести от 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. "Зимова єПідтримка" для всех наших людей – взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека – на семью это выйдет по несколько тысяч гривен", – рассказал в своем вечернем видеообращении президент.

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По его словам, деньги можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности, коммунальных услуг, железнодорожных билетов или лекарств украинского производства.

Откуда у государства деньги на программу

На "Зимову єПідтримку" правительство выделит пять миллиардов гривен, перечислив средства из программы кэшбека, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

В то же время, Кабмин сообщил, что кэшбек за декабрь 2024 года, если на это будут выделены средства, будет выплачен в феврале 2025 года. Если же финансирования не будет, выплаты за декабрь не поступят.

По словам нардепов Ярослава Железняка и Нина Южаниной, дополнительные 3,8 миллиарда гривен на кэшбек и "1000 от Зеленского" забрали из других программ. В частности, Кабмин решил забрать деньги из программ поддержки бизнеса и разминирования.

В правительстве разъяснили, что деньги на программу поддержки от иностранных партнеров.

По словам заместителя министра экономики Надежды Бигун, деньги на "Зимову єПідтримку" перекинут из других социальных программ, которые не успеют профинансировать до конца года. силы.

Заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады, народная депутат Леся Забуранная отметила, по которой украинцам будут выплачивать 1000 гривен, предусмотрены средства, предоставленные партнерами именно для социальных выплат, поэтому потратить их на другие цели, в частности, на строительство фортификаций, невозможно.

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“Все к единой гривне средства, которые нам дают международные партнеры, имеют четкую направленность. Мы не можем средства, которые нам дали на социальные расходы потратить на строительство фортификаций", – рассказала Зарубанная.

Кто может получить деньги

Помощь от государства в размере тысячи гривен сможет получить каждый гражданин Украины независимо от возраста.

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Прием заявок на выплату начался с 1 декабря. Как отметила заместитель министра экономики Ольга Василевская-Смаглюк, выплата назначена не только взрослым, но и детям.

Как получить деньги

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, заявку на выплату можно подать через приложение "Дія".

"Выплаты поступят на карточку "Национального кэшбека"", – отметил Шмигаль.

Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 – февраля 2025 года.

Как получить деньги с помощью приложения "Дія": прежде всего, следует обновить приложение, если его нет – установить:

открыть карточку "Национальный кэшбек" в одном из банков;

в "Дії" в разделе "Сервисы" нужно активировать карту "Национального кэшбека";

выбрать в приложении "Дія" услугу "Зимова єПідтримка";

подать заявку на получение пособия;

ждать зачисления средств.

"Эта заявка от "Дії" передается в Минэкономики, и министерство в течение 10 дней осуществляет перерасчет средств", – отметила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун в эфире телемарафона.

В частности, законные опекуны несовершеннолетних детей, люди у которых из-за религиозных верований отсутствует РНОКПП, или старшие люди в возрасте 65+, у которых нет применения "Дія" – могут обратиться за выплатой помощи к одному из перечисленных банков-партнеров программы. "Национальный кэшбэк", на которую поступит помощь.

Пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают соцвыплаты через "Укрпочту", также смогут получить тысячу гривен в отделениях почты. Перечень тех, кто может получить помощь через "Укрпочту", формирует Министерство социальной политики. Если вы получите средств через Укрпочту, то уже не сможете подать заявку через "Дія".

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По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смилянского, в частности выплаты будут осуществляться через почтальонов, стационарные и передвижные отделения Укрпочты.

В компании также добавили, что механизм оформления этой помощи еще не определен.

На что можно затраты средства

Деньги можно потратить на оплату: коммунальных услуг, медицинских услуг, страхования, образовательных услуг, покупки лекарств, книг, одежды, автобусных и железнодорожных билетов, военных облигаций, а также на транспорт, мобильную связь, страхование, донаты на ВСУ.

Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории расходов Банки будут распознавать категорию при оплате картой с помощью МСС-кодов.

Потратить средства украинцы смогут до конца 2025 года.

Сколько человек оформили заявку в рассрочку

По сообщению заместителя министра экономики Украины Надежды Бигун в эфире телемарафона "Единые новости" по состоянию на утро 1 декабря более 400 тысяч граждан уже подали заявки в приложении "Дія" на получение "Зимової єПідтримки", в том числе более 150 тысяч – заявки на детей.

Из-за активного оформления заявок в Monobank произошел сбой.

"Сегодня с выплатой зимней тысячи и закрытием месяца, пожалуй, приляжем ненадолго", – сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

В своем обращении 1 декабря, президент Владимир Зеленский сообщил, что за первые пол дня работы программы "Зимова єПідтримка", соответствующие заявки уже подали 1 млн 100 тысяч человек.

По его словам, среди 1,1 миллиона поступивших сегодня заявок почти 300 тысяч заявок – на выплату для детей.

"То есть масштаб программы и темп реализации хороши. Важно, чтобы правительство контролировало работу всех систем в программе – чтобы на сто процентов обеспечили все, что обещано людям", – сказал Зеленский.

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