Более половине жителей Днепра уже возобновили электроснабжение — Филатов

Также мэр рассказал о ситуации с тепло- и водоснабжением в Днепре.

По состоянию на вечер 24 ноября более половине жителей Днепра возобновили электроснабжение.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов на своем канале в Telegram.

"Все коммунальные службы в полном составе непрерывно работают совместно с энергетиками. И продолжат это делать — до полного восстановления городских систем. Сейчас более половины жителей Днепра уже со светом. И помните, что на это влияют также аварийные и плановые отключения электричества", – проинформировал он.

Также Филатов отметил, что больницы сохраняют стабильное питание, но есть возможность переподключиться на генераторы.

"Город запустил все насосные станции. Жители левого берега уже с водой. На правом ожидаем ее подачу где-то в ближайшие часы. Поймите: сейчас водоканал подает воду по регламенту — так, чтобы избежать гидроударов в сети", — объяснил мэр.

По его словам, все котельные правобережья работают и подают тепло в дома. На левом берегу отопления пока получают те, кто заживлен от Приднепровской ТЭС.

Филатов напомнил, что во всех райадминистрациях и социальных центрах открываются "Пункти незламності", где есть тепло, вода и электричество.

"Мы все выдержим и все восстановим. Подождите еще немного", — подытожил он.

Обесточение в Днепре

После массированных ракетных обстрелов 23 ноября в Днепре исчезли свет, вода и отопление. Город оказался в полном блэкауте. Решать проблему с электроснабжением коммунальщики начали сразу после прекращения воздушной тревоги. Впрочем, восстановить свет во всем городе сразу невозможно.

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