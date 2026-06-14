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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
203
Время на прочтение
2 мин

Более половины поляков заявили об ухудшении отношения к украинцам: почему причина

Новое социологическое исследование компании SW Research показало, что почти 52% граждан Польши ухудшили свое отношение к Украине и украинцам из-за присвоения одному из воинских подразделений имени Героев УПА.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Флаги Польши и Украины

Флаги Польши и Украины


Почти 52% поляков считают, что решение назвать одно из военных подразделений «имени Героев УПА» негативно повлияло на их отношение к Украине и украинцам.

Об этом пишет inPoland, ссылаясь на результаты социологического опроса, проведенного компанией SW Research.

Согласно исследованию, 51,9% респондентов заявили об ухудшении своего отношения после появления информации о таком названии подразделения. В то же время, 31,9% опрошенных отметили, что эта ситуация не повлияла на их мнение, а 4,5% сообщили об улучшении отношения. Еще 11,7% участников опроса затруднились с ответом.

Среди мужчин доля тех, кто заявил об ухудшении отношения, составила 59%, в то время как среди женщин — 46%. Чаще негативную реакцию выражали молодые люди в возрасте до 24 лет — 56% опрошенных в этой возрастной группе. Также об ухудшении отношения чаще сообщали респонденты с профессионально-техническим образованием и лица с доходом до 3000 злотых в месяц.

Результаты опроса среди поляков

Результаты опроса среди поляков

Опрос проводился 9-10 июня 2026 среди 800 совершеннолетних пользователей интернета. Выборку сформировали методом случайных квот, а результаты скорректировали с помощью аналитического взвешивания, чтобы они соответствовали структуре взрослого населения Польши по основным социально-демографическим показателям.

Напомним, между Польшей и Украиной возник скандал из-за решения Зеленского присвоить одной из воинских частей почетного звания «Героев УПА». В ответ в Польше пригрозили забрать орден Белого Орла, полученный украинским президентом в апреле 2023 года.

В правительстве Польши заявили об обострении польско-украинских отношений на фоне конфликта. Премьер-министр Дональд Туск призвал Киев ценить стратегические отношения с Варшавой.

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Дата публикации
Количество просмотров
203
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