Более половины поляков заявили об ухудшении отношения к украинцам: почему причина

Флаги Польши и Украины

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Почти 52% поляков считают, что решение назвать одно из военных подразделений «имени Героев УПА» негативно повлияло на их отношение к Украине и украинцам.

Об этом пишет inPoland, ссылаясь на результаты социологического опроса, проведенного компанией SW Research.

Согласно исследованию, 51,9% респондентов заявили об ухудшении своего отношения после появления информации о таком названии подразделения. В то же время, 31,9% опрошенных отметили, что эта ситуация не повлияла на их мнение, а 4,5% сообщили об улучшении отношения. Еще 11,7% участников опроса затруднились с ответом.

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Среди мужчин доля тех, кто заявил об ухудшении отношения, составила 59%, в то время как среди женщин — 46%. Чаще негативную реакцию выражали молодые люди в возрасте до 24 лет — 56% опрошенных в этой возрастной группе. Также об ухудшении отношения чаще сообщали респонденты с профессионально-техническим образованием и лица с доходом до 3000 злотых в месяц.

Результаты опроса среди поляков

Опрос проводился 9-10 июня 2026 среди 800 совершеннолетних пользователей интернета. Выборку сформировали методом случайных квот, а результаты скорректировали с помощью аналитического взвешивания, чтобы они соответствовали структуре взрослого населения Польши по основным социально-демографическим показателям.

Напомним, между Польшей и Украиной возник скандал из-за решения Зеленского присвоить одной из воинских частей почетного звания «Героев УПА». В ответ в Польше пригрозили забрать орден Белого Орла, полученный украинским президентом в апреле 2023 года.

В правительстве Польши заявили об обострении польско-украинских отношений на фоне конфликта. Премьер-министр Дональд Туск призвал Киев ценить стратегические отношения с Варшавой.

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