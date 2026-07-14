Более полугода на передовой: Сырский сделал жесткое заявление о ротациях в ВСУ

ВСУ на фронте / © Associated Press

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что вопрос ротаций военных на передовой находится под его личным контролем. По его словам, большинство замен уже произведено.

Об этом он написал на официальной странице в Telegram.

По словам Сырского, по результатам проверки групп контроля 72% ротаций проведено в соответствии с приказом, предусматривающим пребывание военнослужащих на переднем крае не более двух месяцев.

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В то же время, некоторые бригады не смогли выполнить эту задачу.

«Есть по Вооруженным Силам около двух десятков воинов, которые остаются на передовой без ротации 200 суток и дольше. Нами изучается каждый подобный случай, анализируется ситуация, ищутся решения», — сообщил Сырский.

Почему ротации иногда проходят так сложно

Главнокомандующий пояснил, что на отдельных участках фронта замена военных требует проведения фактически отдельной спецоперации.

«Где-то для замены военнослужащих на позициях в килл-зоне нужна настоящая комплексная спецоперация с привлечением нескольких групп операторов БПЛА, НРК, разведки и т.д., под прикрытием непогоды и темного времени суток», — отметил он.

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В то же время, Сырский подчеркнул, что главным условием успешной ротации остается ответственность командира.

Главнокомандующий подчеркнул, что украинские военные заслуживают справедливого отношения, а командиры должны прилагать максимальные усилия для своевременной замены личного состава.

«Наши воины заслуживают достойного отношения. Командиры обязаны прилагать для их своевременной ротации максимальные усилия — на самом деле, а не на бумаге», — подчеркнул Сырский.

Он также добавил, что при принятии решений об удержании позиций необходимо руководствоваться исключительно военной целесообразностью.

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Целесообразность удержания позиций определяется только с точки зрения эффективности их применения, а не ради иллюзорной линии на карте. Поэтому должны быть только честные доклады, ответственные решения, своевременные и решительные действия», — подытожил Главнокомандующий ВСУ.

Ротации в ВСУ — последние новости

Напомним, в июне в Украине официально стартовала реформа армии. Защитникам предлагают фиксированные сроки контрактов, прозрачные финансовые расчеты в единой цифровой экосистеме и беспрецедентные условия для возвращения самовольно покинувших свои подразделения.

В то же время, первый заместитель военного омбудсмана Руслан Цыганков заявил, что приказ о ротации на передовой не работает. По его словам, из-за практических условий провести ротацию раньше невозможно.

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