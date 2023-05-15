Более полумиллиона пользователей увидели видео о движении колонны техники ВСУ: разоблачен тиктокер-предатель

Житель Кировоградской области запечатлел движения колонны военной техники Вооруженных Сил Украины в Черкасской области. Свой видеоролик он выложил в Сеть.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что в январе 2023-го житель Александрийского района Кировоградской области приехал в Черкасскую область. Там он сделал фото и видео на мобильный телефон движения колонны военной техники ВСУ. В тот же день он разместил в и Тик-Ток видеоматериал. Ролик дал возможность идентифицировать на местности перемещение подразделений украинских Сил обороны в области.

Видео тиктокера в Сети просмотрели более 500 000 пользователей соцсети. Также его начали распространять российские телеграммы-каналы и пользователи соцсети Instagram.

В ходе обыска правоохранители получили доказательства противоправной деятельности мужчины. Черкасская областная прокуратура сообщила тиктокеру о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и движении Вооруженных Сил Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Житель Кировоградщины "слив" в соцсети видео движения военной техники ВСУ в Черкасской области. / Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, Служба безопасности задержала корректировщика ракетных ударов по Николаеву. Из-за действий местного жителя россияне осенью 2022 года нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в городе. Тогда погибли восемь жителей, среди которых несовершеннолетний ребенок.

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