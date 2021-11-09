Более полумиллиона за "правильное решение": в Черниговской области на взятке поймали судью

Вершитель правосудия получал "вознаграждение" двумя частями — до и после вынесенного решения.
Вечером во вторник, 9 ноября, детективы НАБУ задержали судью Черниговского окружного административного суда во время получения взятки в размере 20 тысяч долларов (более полумиллиона гривен).
Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
В САП уточнили, что судья получил деньги за вынесение решения по административному делу в пользу истца.
"Неправомерную выгоду служитель Фемиды получил двумя траншами: 7 тысяч долларов США авансом, до вынесения нужного решения, и 13 тысяч долларов США — по факту выполненной договоренности", — говорится в сообщении.
Решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение трех лет и конфискацию имущества.
Напомним, ранее в Киеве сотрудники СБУ провели спецоперацию, в ходе которой задержали двух сотрудников Государственного бюро расследований, получивших от предпринимателя деньги для передачи взятки прокурору.
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