Более полумиллиона за "правильное решение": в Черниговской области на взятке поймали судью

Более полумиллиона за "правильное решение": в Черниговской области на взятке поймали судью

Вершитель правосудия получал "вознаграждение" двумя частями — до и после вынесенного решения.

Вечером во вторник, 9 ноября, детективы НАБУ задержали судью Черниговского окружного административного суда во время получения взятки в размере 20 тысяч долларов (более полумиллиона гривен).

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В САП уточнили, что судья получил деньги за вынесение решения по административному делу в пользу истца.

"Неправомерную выгоду служитель Фемиды получил двумя траншами: 7 тысяч долларов США авансом, до вынесения нужного решения, и 13 тысяч долларов США — по факту выполненной договоренности", — говорится в сообщении.

Решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение трех лет и конфискацию имущества.

Напомним, ранее в Киеве сотрудники СБУ провели спецоперацию, в ходе которой задержали двух сотрудников Государственного бюро расследований, получивших от предпринимателя деньги для передачи взятки прокурору.

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