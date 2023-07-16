Более трех дней думал, как избавиться от тела: в полиции раскрыли детали резонансного убийства в Одесской области

Ссора между мужчиной и женщиной возникла во время употребления алкоголя.

Полицейские задержали 33-летнего мужчину по подозрению в убийстве женщины. Его разыскали в Николаеве, где он скрывался.

О подробностях сообщили в полиции Одесской области, а также напомнили, что произошло.

12 июля на площадке с мусорными баками по улице Александрийской в городе Черноморск было обнаружено тело горожан со следами насильственной смерти, замотанное в ковер и спрятанное в деревянную тумбу. Предварительно установлено, что смерть женщины наступила в результате механической асфиксии – удушения.

Полицейские выяснили, что в ночь на 9 июля потерпевшая находилась в гостях у своего знакомого, где во время распития спиртных напитков между ними возник конфликт, во время которого мужчина задушил женщину.

"Более трех дней он не знал, куда деть тело убитой, а когда понял, что не может больше держать его в доме, спрятал в тумбу и вынес ее в мусорные баки", — отметили в полиции.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, жительница Буковины приговорена к 8 годам лишения свободы за жестокое убийство сожителя. Женщина нанесла один удар ножом мужчине в живот и оставила его истекать кровью.

А в Винницкой области мужчина безжалостно убил 20-летнюю девушку, которая стала свидетелем преступления.

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