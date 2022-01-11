Более трети от общего объема: сколько госбюджет теряет из-за нелегального рынка алкоголя

Более трети от общего объема: сколько госбюджет теряет из-за нелегального рынка алкоголя

По оценкам ВОЗ, доля нелегального спиртного в Украине составляет более трети общего объема рынка алкоголя.

Государственный бюджет Украины ежегодно недополучает 9 млрд грн из-за нелегального рынка ликероводочной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

"Госорганы в течение 2019-2020 годов и 9 месяцев 2021 года не обеспечили действенную систему контроля за производством и оборотом спиртного", — говорится в сообщении. Это создало предпосылки к существованию нелегального рынка алкоголя и привело к непоступлениям акцизного налога в госбюджет.

По информации Налоговой, объемы производимой ликероводочной продукции в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличились почти на 11%. Винодельческой продукции и солодового пива уменьшились на 13% и 0,5% соответственно. В то же время, импорт ликероводочной продукции вырос почти на 45%, винодельческой – вдвое, пива – более чем на 11%.

В госбюджет в 2020 году поступило около 42 млрд грн акцизного налога с алкогольных напитков, импортированных и произведенных в Украину. Однако его удельный вес в общей сумме налоговых поступлений снизился с 1,9% в 2018 году до 1,6% за 9 месяцев 2021 года.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения доля нелегального спиртного в Украине составляет более трети общего объема рынка алкоголя и более половины рынка крепкого алкоголя.

В Счетной палате считают, что налогообложение нелегально производимой и ввезенной только ликероводочной продукции может пополнить госбюджет на 9 млрд грн ежегодно. Однако есть ряд неурегулированных проблем, ограничивающих поступление в бюджет. В частности:

Не внедрена в полном объеме автоматизированная система контроля "Электронная акцизная марка";

Законодательно не урегулирован вопрос торговли алкогольными напитками через Интернет. Невозможно достоверно определить возраст покупателя, а значит, есть риски продажи алкоголя несовершеннолетним.

ГФС, ГНС, Гостаможслужба не обеспечили надлежащую межотраслевую координацию по вопросам администрирования акцизного налога.

За 2 года и 9 месяцев долг по акцизному налогу на алкоголь увеличился почти на 6% и достиг 420 млн гривен. За счет списания безнадежного налогового долга по этому налогу погашено 10 млн. грн., средствами уплачено около 6 млн. гривен.

За 2 года и 8 месяцев таможенники изъяли более 158 тыс. л спирта, более 25 тыс. л алкогольных напитков и более 2 млн. предметов, похожих на марку акцизного налога. Однако почти 74% объемов изъятого спирта вернули владельцам по решению суда.

Напомним, что в Украине выросли цены на алкоголь.

Читайте также: