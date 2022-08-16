Более трети украинцев сменили профессию во время полномасштабной войны

По данным рекрутеров во время полномасштабной войны более трети украинцев почувствовали необходимость сменить работу. В конце лета предложений на рынке труда стало больше. Хотя до довоенного уровня еще далеко, однако – есть совершенно новые возможности.

Об этом 16 августа говорится в сюжете ТСН.

"Например, в сферу IT можно попасть даже с гуманитарным образованием. Также обычный студент может стать менеджером по продажам. А еще в Украине дефицит бухгалтеров", — передает корреспондент ТСН Михаил Колесников.

В этом году вопрос смены профессии для многих украинцев как никогда актуален.

"Это скорее вынужденная тенденция, вынужденное действие для работников, чтобы найти себе работу или подработку. Cегодня три четверти украинцев говорят о том, что они заинтересованы в смене профессии", — говорит руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала Руслана Березовская.

Березовская анализирует рынок труда. Говорит, что с середины лета предложений значительно увеличилось. В первую очередь компаниям нужны те, кто отвечают за приток финансов – менеджеры по продажам. Такую работу можно получить даже без опыта.

"Я бы прежде всего посоветовала бы посмотреть на должности менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами, особенно если у человека, работника есть такой мягкий, мягкий навык как клиентоориентированность, и способность к продажам", — советует эксперт.

Достаточно много качественных учебных программ и курсов открыто в бесплатном доступе, то есть можно бесплатно научиться и уже в процессе обучения понять, ваше ли это.

Кроме продаж, сейчас большой спрос на IT-сферу, именно нетехнических специалистов. То есть, языки программирования знать не нужно, достаточно в общем разбираться, как работают "айтишники".

А еще в Украине – страшная нехватка бухгалтеров. Потому что в основном ими работали женщины, которые во время войны — выехали в Европу. Бухгалтерские курсы длятся 2-3 месяца – и можно приступать к работе.

Напомним, Государственная служба статистики обнародовала данные о ценах на товары и услуги в июле. Отмечается, что на украинских рынках и магазинах подорожали овощи, яйца и гречка, а также алкогольные напитки.

Читайте также: