Более тысячи детей военных бесплатно отдохнули в "Артеке" на Буковеле

Более тысячи детей военных со всей Украины за лето отдохнули на Буковеле в лагере "Артек", который 8 лет назад должен был эвакуироваться из Крыма в Карпаты. В благодарность за подвиг родителей такой подарок сделали им волонтеры Благотворительного фонда Игоря Палицы "Только вместе".

Об этом говорится в сюжете ТСН в единственном национальном телемарафоне.

"Мы увидели, в каком стрессе находятся дети, и как важно им немного отвлечься от этих тревог, от постоянного волнения, социализироваться, ведь школы и детские сады закрыты, много кружков не работают. И уже с первых заездов мы увидели, насколько это правильное решение было", — рассказывает председатель правления фонда Екатерина Шкледа.

Детей отвлекают от войны творческими мастер-классами, спортивными соревнованиями, пешеходными экскурсиями в горы и дискотеками.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Как отметила одна из вожатых, смена длится две недели, и этого достаточно, чтобы переиначить мировоззрение детей.

"Они приезжают с таким маленьким страхом — как можно сейчас развлекаться, веселиться, как можно с радостью воспринимать окружающий мир? Они даже иногда боятся впервые идти, например, танцевать или петь песни. Конечно мы не можем полностью вытереть из памяти детей эти события, то, что происходит. Но мы можем влиять на восприятие, и можем изменять их отношение к этому", — рассказала воспитательница.

По ее словам, в лагерь приезжают в основном дети, чьи родители на фронте защищают страну, чей-то папа ранен, в плену или считается пропавшим без вести. Поэтому сотрудники "Артека" пытаются сделать все, чтобы хотя бы ненадолго вернуть юных отдыхающих в счастливое детство, чтобы отвлечься от своих переживаний.

Как сообщалось ранее, Благотворительный фонд Игоря Палицы "Только вместе" с начала российского вторжения отправил в пострадавшие от войны регионы более 60 многотонных грузовиков с гуманитарной помощью. По словам главы фонда Екатерины Шкледы, работа фонда на данный момент имеет несколько основных направлений: обеспечение военных, опека над внутренне перемещенными лицами, также оказание помощи жителям прифронтовых областей и волынянам, оказавшимся в затруднительном положении из-за войны.