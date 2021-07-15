"Более тысячи крыс": общежитие одесского вуза заполонили опасные грызуны

Ответственные инстанции не принимают меры борьбы.

В общежитии Одесской государственной академии технического регулирования и качества появилось большое количество "новых жителей" — крыс. Их уже замечают не только на улице, но и в комнатах.

Как сообщает местный Telegram канал "Одесса INFO", здание общежития находится рядом с вузом на улице Новосельского, 74/76.

Автор видео акцентирует, что грызунов начали замечать и у ближайших квартир. Ни администрация вуза, ни коммунальщики и власть не предпринимают никаких мер, чтобы бороться с крысами.

"Нелегальные хвостатые жители! Логово крыс! Выскакивают на улицу даже среди бела дня. Ситуация продолжается уже давно, но игнорируется со стороны ответственных лиц", — говорится в видео.

Общежитие одесского вуза заполонили крысы

Напомним, в центре Полтавы владелица частного дома более 10 лет собирала в своем дворе мусор. Соседи рады, что наконец свалка у у них под окнами исчезнет. Они жалуются, что в куче мусора заводятся крысы, в районе стоит невыносимая вонь и кишат мухи.

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