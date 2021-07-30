Более тысячи военных, рекордное количество техники: под Черниговом уже месяц готовятся к параду ко Дню независимости

Более тысячи военных, рекордное количество техники: под Черниговом уже месяц готовятся к параду ко Дню независимости

Военные тренируются ежедневно (кроме выходных) по несколько часов до обеда, после — обслуживание техники.

На военном аэродроме под Черниговом уже месяц идет подготовка к параду на День независимости Украины: тренируются более тысячи военнослужащих.

Об этом отчитывается пресс-служба Министерства обороны Украины.

Если в первые недели парадные расчеты оттачивали движение отдельно друг от друга, то сейчас колонна уже движется в полном составе и синхронно. Следят за процессом инструкторы.

"Всего в параде будут задействованы 407 единиц вооружения и военной техники, из них 305 — от Вооруженных Сил Украины. Все экипажи показывают высокий уровень подготовки. Это первый парад, в котором в таком масштабе будет привлечена такое большое количество техники. Впервые будут участвовать бойцы подразделений территориальной обороны", — рассказал Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сирский.

Сводная механизированная колонна объединяет личный состав, вооружение и военную технику различных видов Вооруженных Сил Украины: Сухопутных войск, Военно-морских сил, Воздушных сил, сил специальных операций, десантно-штурмовых войск. Кроме них, привлечены и другие силовые структуры, в частности Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Войска оперативного командования "Север" также будут представлены на Параде.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский презентовал официальный символ 30-летия Независимости Украины.

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