ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
496
Время на прочтение
2 мин

Более жесткие наказания: Рада ожидает презентацию Федорова относительно изменений в военном учете

Вопрос усиления ответственности за нехватку военного учета находится на этапе подготовки предложений Минобороны. Законопроекты в парламенте пока не зарегистрированы.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
Более жесткие наказания: Рада ожидает презентацию Федорова относительно изменений в военном учете

Более жесткие санкции за нехватку на учет / © ТСН

В Верховной Раде ждут презентацию от Минобороны о возможных изменениях для военнообязанных Украины.

Об этом каналу Times of Ukraine сказал народный депутат Федор Вениславский.

Он прокомментировал появившуюся в медиа информацию о законопроекте о более жесткой ответственности для тех, кто не стал на военный учет.

«Пока нельзя говорить о том, какие именно конкретные положения будут изменены. Это сфера ответственности Министерства обороны Украины», — отметил парламентарий.

По его словам, именно Министерство обороны должно наработать соответствующие предложения и предоставить их профильному комитету.

«Я думаю, на следующей неделе мы получим от министра обороны Федорова презентацию и после этого сможем подробно говорить», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что по состоянию на данный момент в парламенте не зарегистрированы никакие законодательные инициативы, которые определяли бы формат или границы возможных изменений. Окончательное понимание потенциальных нововведений появится только после презентации Минобороны и последующего обсуждения в комитете.

Мобилизация в Украине: новые законы и правила

Мобилизация в Украине в ближайшее время может претерпеть определенные серьезные изменения.

Напомним, на днях Рада приняла новый закон для военных. Там речь идет о соцгарантиях и выплатах. для военнослужащих. Документ регулирует вопросы денежного довольствия, отпусков и сохранения рабочих мест.

Также адвокат объяснила правила военного учета, а именно нужно ли лично идти в ТЦК в 25 лет для изменения статуса.

25 лет — это возраст, являющийся важной вехой в военном учете граждан Украины, ведь именно в этот момент меняется их статус с призывника на военнообязанного. Этот вопрос вызывает множество дискуссий, особенно в контексте необходимости личного визита в ТЦК.

Дата публикации
Количество просмотров
496
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie