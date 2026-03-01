- Дата публикации
Украина
496
2 мин
Более жесткие наказания: Рада ожидает презентацию Федорова относительно изменений в военном учете
Вопрос усиления ответственности за нехватку военного учета находится на этапе подготовки предложений Минобороны. Законопроекты в парламенте пока не зарегистрированы.
В Верховной Раде ждут презентацию от Минобороны о возможных изменениях для военнообязанных Украины.
Об этом каналу Times of Ukraine сказал народный депутат Федор Вениславский.
Он прокомментировал появившуюся в медиа информацию о законопроекте о более жесткой ответственности для тех, кто не стал на военный учет.
«Пока нельзя говорить о том, какие именно конкретные положения будут изменены. Это сфера ответственности Министерства обороны Украины», — отметил парламентарий.
По его словам, именно Министерство обороны должно наработать соответствующие предложения и предоставить их профильному комитету.
«Я думаю, на следующей неделе мы получим от министра обороны Федорова презентацию и после этого сможем подробно говорить», — подчеркнул он.
Депутат добавил, что по состоянию на данный момент в парламенте не зарегистрированы никакие законодательные инициативы, которые определяли бы формат или границы возможных изменений. Окончательное понимание потенциальных нововведений появится только после презентации Минобороны и последующего обсуждения в комитете.
Мобилизация в Украине: новые законы и правила
Мобилизация в Украине в ближайшее время может претерпеть определенные серьезные изменения.
Напомним, на днях Рада приняла новый закон для военных. Там речь идет о соцгарантиях и выплатах. для военнослужащих. Документ регулирует вопросы денежного довольствия, отпусков и сохранения рабочих мест.
Также адвокат объяснила правила военного учета, а именно нужно ли лично идти в ТЦК в 25 лет для изменения статуса.
25 лет — это возраст, являющийся важной вехой в военном учете граждан Украины, ведь именно в этот момент меняется их статус с призывника на военнообязанного. Этот вопрос вызывает множество дискуссий, особенно в контексте необходимости личного визита в ТЦК.