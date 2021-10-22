Болеет шизофренией: 19-летней девушке, которая в Полтаве стреляла из арбалета в учителей, изменили меру пресечения

Болеет шизофренией: 19-летней девушке, которая в Полтаве стреляла из арбалета в учителей, изменили меру пресечения

Экспертиза показала, что девушка болела хроническим психическим заболеванием.

19-летней девушке, которая в Полтаве стреляла из арбалета в учителей, изменили меру пресечения. Вместо содержания под стражей подозреваемая будет находиться в психиатрической больнице

Об этом говорится в решении Киевского районного суда г. Полтавы.

Вывод комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы показал, что 19-летняя девушка страдала хроническим психическим заболеванием, а именно — шизофренией с галлюцинаторно-параноидным синдромом.

Суд заменил девушке меру пресечения с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическую больницу.

"Удовлетворить ходатайство следователя об изменении меры пресечения с содержания под стражей на помещение в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение", — говорится в решении суда.

Напомним

6 сентября 19-летняя Таисия Петрова зашла в здание школы №11 г. Полтавы с арбалетом в руках. Она выстрелила в одну из учительниц. Остановить Таисию пыталась завуч по воспитательной работе, но девушка перезарядили арбалет и выстрелила в нее. После этого арбалет в Петровой забрал ученик 9-го класса.

№11 г. Полтавы с арбалетом в руках. Она выстрелила в одну из учительниц. Остановить Таисию пыталась завуч по воспитательной работе, но девушка перезарядили арбалет и выстрелила в нее. После этого арбалет в Петровой забрал ученик 9-го класса. Девушка рассказывала, что все это произошло из-за буллинга в школе и давление на нее со стороны учителей. Пострадавшие педагоги девушку не знали.

и давление на нее со стороны учителей. Пострадавшие педагоги девушку не знали. Подозреваемая училась на психолога в Национальном университете гражданской защиты населения в Харькове. В вузе рассказали, что подозреваемая хорошо училась и не проявляла агрессии.

Новости Украины: полтавский суд избрал меру пресечения стрелку из арбалета

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку