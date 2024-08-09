Болеть стали в три раза больше: в Минздраве назвали количество инфицированных COVID-19

В июле коронавирусом заболело более 8 тысяч украинцев.

За последний месяц в Украине выросло количество заболеваний COVID-19. Люди стали болеть в три раза больше. За июль было зарегистрировано более восьми тысяч случаев.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный Игорь Кузин, передает Укринформ.

Несмотря на рост заболеваемости, Министерство здравоохранения не видит оснований для введения ограничительных противоэпидемических мер.

"В Украине мы видим, что за последний месяц возросло количество заболеваний, украинцы стали болеть в три раза больше, но по абсолютному количеству пациентов это относительно небольшие количества, которые сейчас не дают оснований для введения ограничительных мер", — сказал он.

Он отметил, что в июне было зарегистрировано более двух тысяч случаев коронавируса.

"Мы это видим, но этот уровень не достаточный или такой, который приводил бы к введению каких-то противоэпидемических мер", — рассказал Кузин.

По его словам, уровень заболеваемости в регионах зависит от плотности населения. Киев является лидером по этому показателю. Также высокие показатели заболеваемости во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Напомним, в Ивано-Франковской области от нового штамма коронавируса FLiRT скончалась 80-летняя жительница одной из общин Ивано-Франковского района. Инфицирование именно этим субвариантом COVID было подтверждено лабораторными анализами.

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