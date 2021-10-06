"Болеют семьями": в Днепре реанимация переполнена пациентами с COVID-19, не хватает аппаратов ИВЛ

"Болеют семьями": в Днепре реанимация переполнена пациентами с COVID-19, не хватает аппаратов ИВЛ

В Днепре в больницу Мечникова привозят пациентов в критическом состоянии.

В реанимационном отделении областной больницы имени Мечникова в Днепре, где находятся больные COVID-19, из-за большого количества пациентов не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом заявил директор больницы Сергей Рыженко на пресс-конференции.

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Он рассказал, что медучреждение обратилось в областной совет с просьбой о дополнительной закупке 20 аппаратов ИВЛ, а также призвала помочь с лекарствами для больных коронавирусом.

По его данным, в больнице, в которую госпитализируют тяжелых больных COVID-19 со всей области, растет количество пациентов. Так, реанимация сейчас перегружена — там лечат 25 тяжелых пациентов, некоторые из них — в критическом состоянии. Всего в больнице — 80 больных коронавирусом.

"Болеют семьями. У нас находится три семьи, которые болеют в тяжелой форме. Единицы только те, что вакцинированы. Остальные больные — не получили своевременно вакцину. Симптомы тяжелые. Страдают не только легкие, но и почки. Часть больных придется переводить на диализ", — сказал Рыженко.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 6 октября зафиксировано 12 662 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 320 человек 4630 пациентов выздоровели.

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